Die Annäherung an Israel

Jerusalem. Ungeachtet der Eiszeit im Friedensprozess mit den Palästinensern zeigen sich immer mehr arabische und muslimische Staaten bereit zur offenen Kooperation mit Israel. Am Wochenende besuchte als erster Staatschef des Tschads Präsident Idriss Déby Jerusalem. Israels Regierungschef, Benjamin Netanjahu, sprach am Sonntagabend in Jerusalem von einem „diplomatischen Durchbruch“ und einer „historischen Visite“. Déby, der „als Präsident eines Landes mit muslimischer Mehrheit nach Israel kommt“, sei Signal dafür, dass weitere afrikanische Staaten folgen würden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)