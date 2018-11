Antisemitismus in Europa weit verbreitet

Wien. Antisemitische Vorurteile und Skepsis gegenüber dem Gedenken an den Holocaust sind in Europa weit verbreitet. Das zeigt eine Umfrage des US-Senders CNN in sieben EU-Staaten, darunter Österreich. Ein Fünftel der Befragten gab an, Juden hätten zu viel Einfluss in Medien und Politik. Nur 54 Prozent unterstützen Israels Existenzrecht als jüdischer Staat. In Österreich war ein Drittel der Befragten der Meinung, dass Juden zu viel Einfluss im Finanzbereich hätten. In Polen und Ungarn hatten sogar 40 Prozent diese Ansicht.

31 Prozent der insgesamt 7000 Befragten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweden, Polen, Ungarn und Österreich meinen, das Gedenken an den Holocaust lenke von anderen Gräueltaten ab. 35 Prozent sagen, dass Israel den Holocaust nutze, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Ebenfalls 35 Prozent meinen, die Unterstützer Israels würden mit dem Vorwurf des Antisemitismus Kritiker zum Schweigen bringen. Nur zehn Prozent widersprachen dieser Aussage.

Ein Zwanzigstel der Befragten hörte eigenen Angaben zufolge noch nie etwas vom Holocaust, unter den 18- bis 34-Jährigen sogar bis zu 20 Prozent (Frankreich), in Österreich sind es zwölf Prozent. (APA)

