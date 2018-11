Belgrad legt Dialog mit dem Kosovo auf Eis

Belgrad/Washington. Im Handelsstreit zwischen Serbien und dem Kosovo ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić schloss weitere Gespräche mit dem Kosovo im Rahmen des von der EU moderierten Normalisierungsdialogs aus, solange die massiven Zollerhöhungen für Waren aus Serbien aufrecht sind. Die Regierung in Prishtina hat vergangene Woche Tarife in der Höhe von 100 Prozent für die Einfuhr von Gütern aus Serbien und aus Bosnien und Herzegowina verhängt. Der Premier des Kosovo, Ramush Haradinaj, verteidigte das zuletzt im „Presse“-Interview als Reaktion auf die Handelshindernisse, die Belgrad Importen aus dem Kosovo in den Weg lege. „Wir haben jahrelang unter der Handelssperre gelitten, die uns Serbien auferlegt hat. Darauf haben wir mit Zöllen geantwortet.“

Eskaliert ist die Lage, nachdem vor einer Woche ein Versuch des Kosovo gescheitert ist, in die internationale Polizeiorganisation Interpol aufgenommen zu werden. Serbien, das die Unabhängigkeit seiner einstigen Provinz nach wie vor nicht akzeptiert, hatte diplomatisch gegen den Beitritt des Kosovo mobilisiert.

Rücktritt der Bürgermeister

Die EU-Kommission und die USA kritisieren die hohen Zölle durch den Kosovo. US-Außenminister Mike Pompeo sprach am Montagabend darüber auch mit Hashim Thaçi, dem Präsidenten des Kosovo. Thaçi weilte zu einem Besuch in Washington. Pompeo habe bei dem Zusammentreffen darauf gedrängt, die Zölle aufzuheben, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. „Die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien ist der einzige Weg, um für beide Länder den Pfad zur künftigen Integration in die westliche Staatengemeinschaft freizumachen.“

Aus Protest gegen die Zölle traten am Dienstag die Bürgermeister der Gemeinden Nordmitrovica, Leposavić, Zubin Potok und Zvečan im Norden des Kosovo zurück. Diese Gemeinden werden mehrheitlich von Serben bewohnt. (APA/red.)

