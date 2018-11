Warum Spanien auf Neuwahlen zusteuert

Madrid. Er trat in Spanien mit großen Plänen an: Pedro Sánchez wollte die Katalonien-Krise lösen. Und der Sozialist versprach, nach Jahren harter Sparmaßnahmen, wieder eine engagierte Sozialpolitik durchzusetzen. Doch sechs Monate nach seiner Ernennung zum Regierungschef ist Sánchez' Minderheitsregierung in der Wirklichkeit angekommen – und dort herrscht mangels ausreichender Unterstützung für Sánchez vor allem politischer Stillstand.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)