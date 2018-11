Deutschland: Wie die CDU die Basisdemokratie neu entdeckt

Berlin. Thomas Strobl muss die CDU bisher für einen ziemlich verschlafenen Haufen gehalten haben, so euphorisch wie er am Dienstagabend plötzlich ans Rednerpult tritt: „Die CDU lebt!“, ruft der baden-württembergische Landeschef grinsend in den Raum. „Es ist so, als wäre sie wach geküsst worden.“ Allein in dieser „proppenvollen Halle“ in Böblingen „schlagen 2000 Herzen für die Partei“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)