Sobotka besucht Balkan-Länder

Podgorica. Es ist ein besonderer Schwerpunkt, den Wolfgang Sobotka gelegt hat: Österreichs Nationalratspräsident will mit den EU-Beitrittskandidaten Südosteuropas auch auf Parlamentsebene enge Beziehungen knüpfen. Nach einer Reise nach Serbien vor zwei Wochen hat er nun Albanien und Montenegro besucht. „Die Heranführung der Balkanstaaten an die EU ist unumkehrbar und für Österreich von besonderer Bedeutung“, sagt Sobotka.

Am Dienstag traf er in Montenegros Hauptstadt Podgorica den Parlamentspräsidenten Ivan Brajović. Seit 2012 laufen mit Montenegro EU-Beitrittsverhandlungen. In den vergangenen Jahren gab es Kritik an Montenegros Behörden, zu wenig zum Schutz kritischer Journalisten zu tun. Sobotka rief Podgorica dazu auf, Medienfreiheit zu forcieren. Gerade auf Parlamentsebene könnten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unterstützt werden. (red.)

