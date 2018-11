Die ungewöhnliche Präsidentin

Wien/Tiflis. Georgien hat Salome Surabischwili zum ersten Mal im Alter von 36 Jahren gesehen. Damals, 1988, reiste die in Paris aufgewachsene Diplomatin in das Land ihrer Großeltern, das sie künftig anführen wird. Als erste Frau überhaupt. Die von der Regierungspartei Georgischer Traum unterstützte 66-Jährige siegte in der Stichwahl um das Präsidentenamt mit 60 Prozent deutlich gegen Oppositionskandidaten Grigol Waschadse. Beide, Waschadse und Surabischwili, waren einst Außenminister unter Ex-Staatschef Michail Saakaschwili gewesen – mit dem gewichtigen Unterschied, dass sich die neue Präsidentin von Saakaschwili losgesagt und ihn als „Despoten“ verunglimpft hat. Waschadse zählt dagegen nach wie vor zu den Verbündeten des staatenlosen Exilanten Saakaschwili. Das könnte ihn wichtige Stimmen gekostet haben.

Denn der siegreichen Surabischwili fliegen keineswegs massenhaft die Herzen zu. Sie polarisiert stärker, als das für Diplomaten üblich ist. Sie sagt über sich selbst, sie habe ein hitziges Temperament. Zuletzt riss die 66-Jährige alte Wunden auf, als sie meinte, nicht Russland, sondern Georgien habe den Augustkrieg 2008 gestartet. Das kam nicht gut an in einem Land, in dem zwei prorussische Regionen – Abchasien und Südossetien – bis heute abtrünnig sind. Später relativierte Surabischwili ihre Aussagen. Mit der georgisch-orthodoxen Kirche legte sie sich ebenfalls an. Im Wahlkampf wurde da und dort genörgelt, Surabischwilis Georgisch sei nicht perfekt. Dabei führte sie ihr Sprachtalent unter anderem als französische Diplomatin zur UNO, zur OSZE in Wien und irgendwann als Botschafterin nach Georgien. Dann wechselte sie mit dem Segen von Frankreichs Präsident Jacques Chirac die Seiten und nahm die georgische Staatsbürgerschaft sowie den Posten als Außenministerin in Tiflis an.

Heute steht sie vor ihrer schwierigsten Aufgabe. Die Stimmung in Georgien ist vergiftet, das Oppositionslager unterstellte bereits Wahlbetrug. Exilant Saakaschwili stachelte zu Protesten an: „Die Georgier müssenFreiheit, Demokratie und das Gesetz verteidigen.“ Die künftige Präsidentin kündigte unterdessen in der Stunde ihres Wahlsieges an, sie würde nun den Dialog mit jenen suchen, die sie nicht gewählt haben.

Surabischwili, so viel lässt sich prognostizieren, wird als Präsidentin weniger Macht haben als ihre Vorgänger: Mit dem Amtsantritt tritt eine Verfassungsänderung in Kraft, die die Präsidentenrolle stärker auf repräsentative Aufgaben beschränkt. Und künftig wird das Staatsoberhaupt auch nicht mehr direkt gewählt werden. (ag./strei)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.11.2018)