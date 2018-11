Krimineller Hintergrund? Merkel muss Flug nach Buenos Aires abbrechen

Köln. Nach der unplanmäßigen Landung der Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G-20-Gipfel lässt Berlin einem Zeitungsbericht zufolge einen möglichen kriminellen Hintergrund des Zwischenfalls prüfen. Die durch eine elektronische Störung in dem Airbus vom Typ A340-300 ausgelöste Landung in Köln/Bonn werde kriminalistisch aufgearbeitet.

Das berichtet die "Rheinische Post" am Freitag online unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Regierungskreisen hieß es demnach, nach einem solchen Vorfall werde in "alle Richtungen" ermittelt.

Wegen des Defekts verzögerte sich Merkels Anreise zum G-20-Gipfel in Argentinien: Sie verpasste den Auftakt des Gipfels. Merkel plante ihre Weiterreise für den frühen Freitagmorgen. Die Kanzlerin, Finanzminister Olaf Scholz und ein sehr kleiner Teil der Delegation würden dann in die spanische Hauptstadt Madrid reisen, um von dort per Linienflug nach Buenos Aires zu gelangen.

Der von Merkel als "erfahrenster Flugkapitän der Flugbereitschaft" bezeichnete Pilot soll laut "Rheinischer Post" von einem beispiellosen Ausfall des Kommunikationssystems gesprochen haben. So etwas sei nicht für möglich gehalten worden, hieß es demnach in Sicherheitskreisen.

Merkel: "Ernsthafte Störung"

Auch nach Informationen des "Spiegel" war an Bord der Maschine das komplette Kommunikationssystem mit dem Boden ausgefallen, das normalerweise durch mehrere Ersatzsysteme abgesichert ist. In der Luftfahrt gilt ein solcher Vorfall als gefährlicher Notfall. Deswegen hätten sich die Piloten sofort entschlossen, den Flug zum G-20-Gipfel in Argentinien abzubrechen.

– REUTERS

Der "Spiegel" schreibt, nur mit dem Satellitentelefon an Bord sei es der Crew gelungen, Kontakt zur Flugleitstelle aufzunehmen und die Landung auf dem Flughafen in Köln-Bonn zu planen. Die Situation soll nach "Spiegel"-Informationen so brenzlig gewesen sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schon nach dem Komplett-Ausfall der Funkanlage informiert wurde.

Merkel selbst sprach nach dern ungeplanten Landung von einer "ernsthaften Störung". Auf die Frage, ob es nach mehreren Vorfällen mit Regierungsflugzeugen in jüngster Zeit notwendig sei, die Sicherheit der Flugzeuge infrage zu stellen, sagte Merkel: "Ein einzelner Vorfall sollte uns nicht dazu bringen, das System zu verändern."

(APA/DPA)