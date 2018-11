Eklat bei Treffen zwischen Frankreichs Premier und den "Gelbwesten"

Bei einem Treffen der sogenannten "Gelbwesten" mit Frankreichs Premierminister Edouard Philippe ist es zu einem Eklat gekommen: Einer der beiden eingeladenen Aktivisten brach das Gespräch am Freitag nach kurzer Zeit ab. Jason Herbert aus dem achtköpfigen Sprecherrat der Bewegung reagierte damit nach eigenen Angaben auf die wiederholte Weigerung Philippes, das Gespräch live im Fernsehen übertragen zu lassen.

Es gehe ihm um größtmögliche Transparenz, sagte Herbert: "Die Franzosen sollen zuhören", betonte er. Zugleich kritisierte er, andere "Gelbwesten" hätten auf ihn massiven Druck ausgeübt, erst gar nicht zu dem Treffen zu gehen. Bei ihnen handle es sich um "Radikale", die mit physischer und verbaler Gewalt gedroht hätten, betonte Herbert. Ein anderer Vertreter der "Gelbwesten" diskutierte nach seinen Angaben weiter mit dem Regierungschef.

Für Samstag haben die Aktivisten in den sozialen Netzwerken erneut zu Protesten und Straßenblockaden aufgerufen, unter anderem auf dem Pariser Boulevard Champs-Elysees. Die Regierung fürchtet Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende und hat nach AFP-Informationen rund 5000 Polizisten mobilisiert. Zudem sollen die Zugänge zu den Champs-Elysees und ihren Geschäften streng kontrolliert werden.

Macron stellte am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien weitere Antworten an die Aktivisten in Aussicht. "Rückzieher" von seiner Politik werde er jedoch nicht machen, betonte er.

Gelbwesten wollen Anhebung des Mindestlohns

Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten. Macron hat bisher zugesagt, die umstrittene Ökosteuer auf Diesel an die Kraftstoffpreise anzupassen, um übermäßige Belastungen abzufedern. Zudem will er die Aktivisten an Regionalkonferenzen beteiligen.

(APA/AFP)