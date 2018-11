Regierungsflieger: Merkel hat „Adenauer“, Kurz die AUA

Berlin. Die Berliner lieben und hassen ihren Flughafen Tegel. Sie lieben ihn, weil er so zentral gelegen ist. Und sie hassen ihn aus vielen anderen Gründen: Seit Jahren sollte der marode Airport eigentlich vom Flughafen BER abgelöst werden, die Sicherheitschecks können zu Spitzenzeiten auch einmal Stunden dauern.



Angela Merkel kennt diese Probleme eigentlich nicht. Die Bundeskanzlerin hat direkt neben ihrem Regierungssitz einen Hubschrauberlandeplatz. Für längere Strecken nutzt sie zwar auch den Flughafen Tegel. Allerdings steigt sie in keine Linienmaschine, sondern in einen Flieger der Regierungsflotte. Am Donnerstagabend war es die „Konrad Adenauer“, ein Airbus A340, benannt nach dem ersten Bundeskanzler. Mit 143 Plätzen, einem Raketenabwehrsystem und einer Reichweite von 13.500 Kilometern. Die Reise nach Buenos Aires, zum G20-Gipfel, sollte also kein Problem sein.

