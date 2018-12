Warum China und die USA auf eine verhängnisvolle Konfrontation zusteuern

Wien/Peking/Washington. Wettstreit und Friktion statt Engagement. Das sind die Schlagworte einer neuen Ära, die sich auch beim Gipfel der 20 führenden Industriestaaten in Argentinien manifestieren werden: Dann, wenn sich die beiden mächtigsten Männer der Welt, Donald Trump und Xi Jinping, am Samstag zum Steak-Dinner treffen. Denn China ist in vielfacher Hinsicht zu einem Rivalen für die Supermacht USA herangewachsen. Ein radikales Umdenken im Umgang mit der Volksrepublik war die Folge, sagt der in Washington ansässige China-Experte Bill Bishop der „Presse“.



Das zeigt allein eine Brandrede von US-Vizepräsident Mike Pence Anfang Oktober: China unterminiere die USA rund um die Welt und beeinflusse die Innenpolitik, wütete er. Für chinesische Kommentatoren sind solche Reaktionen ein Zeichen, dass die USA aufgrund des chinesischen Aufstiegs ihr „strategisches Selbstbewusstsein“ verloren haben. Denn der Wettbewerb zwischen der Nummer eins und zwei der Welt geht weit über den Handelsstreit, die Auseinandersetzung um Marktzugang, geistiges Eigentum und den Technologiewettkampf hinaus. Es geht um Geopolitik, um militärische Stärke, um Ideologie, Werte – und Gefühle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)