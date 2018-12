Bei den gewaltsamen Protesten der regierungskritischen "Gelbwesten" sind am Samstag in Paris 133 Menschen verletzt worden. Darunter sind auch 23 Sicherheitskräfte, wie die Pariser Polizeipräfektur am Sonntag mitteilte. Außerdem seien 412 Menschen festgenommen worden, von denen sich noch 378 in Polizeigewahrsam befinden.

In den Straßen sei es zu chaotischen Szenen gekommen, als Randalierer Barrikaden errichteten, Autos anzündeten und Fensterscheiben einwarfen. Der Triumphbogen wurde mit Graffiti besprüht, berichtete die Polizeipräfektur weiter. Die Ordnungskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.

Sonntagvormittag besichtigte der französische Präsident Emmanuel Macron die Spuren der Geschehnisse rund um den Triumphbogen. In Begleitung von Innenminister Christophe Castaner hielt er am Grabmal des unbekannten Soldaten inne. Der Präsident war gerade von seiner Reise zum G-20-Gipfel in Argentinien nach Frankreich zurückgekehrt.

Wird der Ausnahmezustand verhängt?

Ein Regierungssprecher teilte unterdessen mit, dass die französische Regierung die Verhängung des Ausnahmezustands erwäge. Es würden alle Optionen geprüft, um erneute Ausschreitungen zu verhindern, hieß es. Präsident, Ministerpräsident und Innenminister kämen am Sonntag zusammen, um geeignete Maßnahmen abzustimmen. An die friedlichen Demonstranten werde appelliert, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Es war das dritte Wochenende in Folge, dass die Protestgruppe "Gelbe Westen" im ganzen Land demonstrierte. Ihre Wut richtet sich gegen die Reformpolitik der französischen Regierung und den Präsidenten, dessen Politik sie als abgehoben bezeichnen.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Paris hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Triumphbogen besucht. – APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

