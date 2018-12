Ultrarechte in Andalusiens Parlament

Madrid. „Wahlerdbeben in Andalusien“, titelten mehrere spanische Medien am Montag: Der Aufstieg der Rechtspopulisten in Spanien war zwar vorausgesagt worden, er ging aber noch sehr viel steiler vonstatten als erwartet. Bei den Regionalwahlen in Andalusien, Spaniens bevölkerungsreichster und ärmster Region, eroberte die neue rechtspopulistische Partei Vox am Sonntag auf Anhieb elf Prozent der Stimmen. Damit holten sie zwölf Abgeordnetenmandate und zogen erstmals in der demokratischen Geschichte des südeuropäischen EU-Staates in ein spanisches Parlament ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2018)