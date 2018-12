Pompeo: Trump will neue internationale Ordnung errichten

Die Ankündigung des US-Außenministers ließ die Zuhörer beim German Marshall Fund in Brüssel aufhorchen: US-Präsident Donald Trump arbeite auf eine neue Weltordnung unter US-amerikanischer Führung hin, sagte Mike Pompeo am Dienstag bei einer Grundsatzrede. Gleichzeitig stellte er die bestehende internationale Ordnung infrage. Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte ihn mit den Worten: "Die zentrale Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist: Funktioniert das System noch, so wie es heute ausgestaltet ist?"

"In den besten Traditionen unserer großen Demokratie versammeln wir die erhabenen Nationen um uns, um eine neue liberale Ordnung zu schaffen, die Krieg verhindert und größeren Wohlstand erreicht", sagte Pompeo in seiner Rede. Nur unter amerikanischer Führung sei es möglich, die Nationen der Welt zu vereinen. Es gehe aber auch darum zu verhindern, dass "schlechte Akteure" wie Russland, China und Iran vom internationalen System profitierten.

Gleichzeitig wies er Anschuldigungen zurück, die USA agierten unilateral. Unter Präsident Trump werde Washington die internationale Führung nicht aufgeben. "Sogar unsere europäischen Freunde sagen manchmal, wir würden nicht im Interesse der freien Welt handeln. Das ist schlichtweg falsch."

Grundlage der von Trump reformierten Weltordnung sollten aber souveräne Staaten sein, nicht internationale Organisationen, sagte Pompeo. Die britische Entscheidung, die EU zu verlassen, sei ein Beispiel dafür, dass supranationale Organisationen nicht funktionierten.

Nicht jede Art von Multilateralismus sei wünschenswert. "Bürokraten" seien dafür verantwortlich, den Multilateralismus "als Selbstzweck" zu bewahren, so Pompeo. China und den Iran beschuldigte er, die Welt zu destabilisieren. Gleichzeitig kündigte er an, dass sich Washington beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank dafür einsetze, Länder wie China nicht mehr zu unterstützen. Peking habe bereits Zugang zu Finanzmärkten, um Kapital zu beschaffen.

Pompeo verteidigt US-Ausstieg aus Klimapakt

Scharfe Kritik übte er auch an internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen. Den US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen versuchte er mit angeblich unfairen Regelungen zu rechtfertigen. Die UN-Klimavereinbarungen würden von manchen Nationen einfach nur als Mittel gesehen, um Wohlstand umzuverteilen. "Der aktuelle Pakt hätte einfach nur Geld von amerikanischen Lohnschecks abgeschöpft und Umweltsünder wie China bereichert."

Derzeit läuft in Polen der 24. UN-Klimagipfel. Vertreter aus knapp 200 Staaten verhandeln in Katowice zwei Wochen lang darüber, wie die historischen Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung ergänzt werden können. In Paris war beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Präsident Donald Trump, der den US-Ausstieg aus dem Pariser Vertrag angekündigt hat, lobte Pompeo am Dienstag in höchsten Tönen. "Er bringt die Vereinigten Staaten wieder in ihre traditionelle Rolle als zentrale Führungsmacht auf der Welt."

(red./Reuters)