Armenien: Revolutionär am Boden der Realität

Abowjan/Jerewan. Die Menschen eilen zum Platz vor der Stadtregierung, trotz des Regens. Sie wollen ihn reden hören, ihm Fragen stellen, ein Selfie machen. Nikol Paschinjan hat sich an diesem Tag in Abowjan angekündigt. Hunderte stehen vor einem zu einer Bühne umgebauten Truck. Viele Männer sind gekommen, die älteren in Anzügen, die jüngeren in Sporthosen. „Nikol Premierminister!“, rufen sie.



Seit dem Frühling ist Paschinjan der politische Messias Armeniens. Ein Volksaufstand gegen die von der Republikanischen Partei geführte Regierung hievte den Oppositionspolitiker ins Amt des Premiers. Doch es lief nicht alles nach Plan. Das Parlament, weiter dominiert von den machtverwöhnten Republikanern, blockierte seine Politik. Bevor die Euphorie abflauen konnte, erzwang Paschinjan Neuwahlen für den 9. Dezember.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.12.2018)