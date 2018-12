Israel: Auf der Jagd nach Hisbollah-Tunneln

Misgav Am. „Misgav Am – willkommen im Kibbuz am Ende der Welt“, steht auf dem blauen Pullover von Josef Abas. Zumindest ist das hier der nördlichste Punkt Israels. Hinter dem 77-Jährigen breiten sich die Hügel des Südlibanon aus. Rechts liegen Israel und seine Weinberge. Dazwischen durchschneiden ein Zaun und eine graue Betonmauer die Landschaft. Abas deutet jetzt auf eine Stelle auf der israelischen Seite der Grenze. Ein paar Bagger sind dort geparkt.

Eine kleine Staubwolke steigt auf. Der unscheinbare Ort beherrscht in Israel seit Dienstag die Schlagzeilen. Dort, unter der Erde, soll Libanons schiitische Hisbollah-Miliz einen Tunnel ins verfeindete Nachbarland gegraben haben. Das enthüllten die israelischen Streitkräfte diese Woche. Seither läuft die Operation „Nördlicher Schutzschild“. Israel begann, Hisbollah-Tunnel zu zerstören. Denn Berichten zufolge gibt es noch mehr davon. Bestätigt ist das nicht.

Die Nachricht von den Tunneln schreckte den Kibbuz Misgav Am auf. „Wir waren sehr angespannt“, sagt Abas. Denn in Israels Norden laufen die Dinge anders als im Südwesten des Landes. Dort, an der Grenze zum Gazastreifen, gebe es immer wieder Scharmützel mit der Hamas und dann Feuerpausen. „Doch hier ist Krieg oder nichts“, sagt Abas. Ruhe oder volle Eskalation. Das letzte Mal gab es Krieg mit dem Libanon 2006, davor 1982. Und jetzt?

„Es sieht nicht gut aus“

Die Lage ist ruhig, sagt Abas, ein Holocaust-Überlebender aus den Niederlanden. Die Zukunft sieht er düster. „Es sieht nicht gut aus.“ Er zeigt auf neue Rohbauten dicht an der israelischen Grenze. Das seien neue „Angriffsstellungen“ der Hisbollah.

Da und dort weht auch die gelbe Fahne der Schiitenmiliz. Das libanesische Dorf sei heute „voll mit Hisbollah“, der Schiitenmiliz, die sich auch nahe Israels Grenze zu Syrien ausbreitet und als Handlanger von Israels großem Erzfeind, dem Iran, gilt. Auch in Jerusalem reden israelische Diplomaten mehr über die Bedrohung durch Teheran als jene durch die Hamas in Gaza.

Es gab im Kibbuz auch andere Zeiten. Ohne Zaun, ohne Angst. Damals kamen Libanesen zum Äpfelpflücken in den Kibbuz. Und Abas ging zu Hochzeiten ins libanesische Dorf. Der Libanon war „ein freundlicher Feind“, wie Abas das nennt. Heute lebt er im Visier der Hisbollah.

Warum tut er sich das an? Dem Terror entkomme man in Israel ohnehin nicht, sagt er und erinnert an die Bomben, die einst in Tel Aviv hochgegangen sind. Anders als die Bewohner der Küstenmetropole wisse er zumindest, wo der Feind sitzt: „Auf der anderen Seite des Zauns.“

Trotzdem: Es ist ein Leben in ständiger Gefahr. Abas, gebürtiger Niederländer, weiß das. „Ich bin nicht religiös, aber etwas muss da oben sein. Sonst wären wir nicht mehr hier.“ Er vertraut auf eine höhere Macht. Und seit 1980 auf die israelische Armee. Damals nahmen „Terroristen“ von der anderen Seite im Kibbuz Kinder als Geiseln. Dann kam die israelische Spezialeinheit. Sie machte keine Gefangenen.

Spott über das „Vereinte Nichts“

Während Abas davon erzählt, kreist ein Hubschrauber der Vereinten Nationen über der Region. Auf einem Hügel auf der anderen Seite ist das UN-Camp gut zu sehen. Auch Österreichs Bundesheer ist dort präsent. Die Unifil-Mission soll den Südlibanon stabilisieren.

Abas gefällt das, ein anderer Kibbuzbewohner spottet dagegen über das „Vereinte Nichts“, wie er die Vereinten Nationen nennt. Die Blauhelme würden sich nicht in die Hisbollah-dominierten Dörfer wagen. Abas erinnert sich noch an den „schrecklichen Lärm“, als Israels Streitkräfte vor 18 Jahren den seit 1982 besetzten Südlibanon verlassen haben.

Sie sprengten während ihres Rückzugs ihre Stellungen. Um sie nicht der Hisbollah zu überlassen. Und sie verminten das Gebiet auf der libanesischen Seite der Grenze. So läuft das eben. Am Ende der Welt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)