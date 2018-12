Migrationspakt spaltet Belgiens Regierung

Brüssel/Wien. Der Migrationspakt spaltet die belgische Regierung. Der liberale Premier Charles Michel will das UN-Papier am 10. Dezember in Marrakesch unterzeichnen. Doch sein flämisch-nationalistischer Koalitionspartner lehnt den Pakt ab. Nun soll das Parlament entscheiden. Ähnlich die Lage in Italien: Die rechte Lega ist dagegen, die Fünf-Sterne-Bewegung dafür. Premier Conte wird der UN-Konferenz in Marrakesch zunächst fernbleiben.

Bisher sind die USA, Ungarn, Österreich, die Slowakei, Tschechien, Polen, Israel, Australien und Bulgarien aus dem Pakt ausgestiegen. Am Mittwoch gesellte sich die Dominikanische Republik dazu. Der sozialdemokratische Präsident des Nachbarlands von Haiti sieht die nationale Souveränität durch das Abkommen bedroht.

Wien für Flüchtlingspakt

Der Migrationspakt ist rechtlich unverbindlich – ebenso wie der Flüchtlingspakt, für den die türkis-blaue Regierung am Mittwoch im Ministerrat grünes Licht gab. Es sei gewährleistet, dass die Vereinbarung nicht über die Genfer Flüchtlingskonvention hinausgehe und nicht Gewohnheitsrecht werden könne, sagte Kanzler Kurz. Die UN-Vollversammlung wird das Dokument, in dem zu einer gerechteren Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen aufgerufen wird, am 17. Dezember absegnen. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)