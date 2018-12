Jemen-Krieg: Suche nach Frieden für arabisches Armenhaus

Tunis. Martin Griffiths wollte absolut sicher gehen. Anders als bei seinem gescheiterten Friedensanlauf im September reiste der UN-Jemen-Vermittler diesmal persönlich nach Sanaa, um die Delegation der Houthi-Rebellen nach Stockholm zu begleiten. 24 Stunden später trafen am Mittwoch auch die Vertreter der international anerkannten Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi ein. Und so reden zum ersten Mal seit 2016 die Kriegsgegner wieder miteinander – nach vier Jahren Blutvergießen endlich ein Hoffnungsschimmer für die geschundene Bevölkerung des Jemen.

Den Weg nach Schweden geebnet haben erste vertrauensbildende Schritte. Saudiarabien stimmte zu, dass 50 verletzte Rebellen zur Behandlung in den Oman ausgeflogen werden. Präsident Hadi erklärte sich bereit, den Staatsbediensteten im Houthi-Gebiet wieder Gehälter zu zahlen. Und beide Seiten einigten sich auf einen Gefangenenaustausch. Bevor aber im frisch renovierten Schloss Johannesberg bei Stockholm die großen Themen auf den Tisch kommen, müssen weitere Konfliktpunkte entschärft werden: die Öffnung des seit Jahren von den Saudis gesperrten Flughafens von Sanaa sowie ein Waffenstillstand für die Hafenstadt Hodeida, über die 70 Prozent der Lebensmittel ins Land kommen.

Das Misstrauen sitzt tief. Auf allen Seiten gibt es Kriegsgewinner, die an Chaos und Gewalt glänzend verdienen. „Nimmt man die Vergangenheit und die Lage vor Ort als Maßstab, deutet alles darauf hin, dass bei den Gesprächen nicht viel herauskommt und die Kämpfe um Hodeida wieder aufflammen“, warnte Peter Salisbury von der International Crisis Group.

Zudem gewinnt im jemenitischen Machtpoker neben den Houthis und der Hadi-Regierung eine dritte Kraft an Bedeutung: die Südbewegung Hirak, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten gesponsert wird. Diese will den Jemen wieder teilen, wie vor 1990, was sowohl die Houthis als auch Saudiarabien ablehnen. Riads Einfluss jedoch ist durch den Mord an Jamal Khashoggi geschwächt. Die Houthis müssten in Sanaa wichtige Machtpositionen räumen zugunsten einer möglichen nationalen Einheitsregierung – Konzessionen, zu denen die Rebellen nicht bereit sind.

„Ein Land mitten in einer Katastrophe“

Umso unverblümter arbeitet Abu Dhabi auf einen gespaltenen Jemen hin: Der Iran-freundliche Nordjemen bliebe unter der Kontrolle der Houthis, die sich verpflichten, die Nachbarn nicht mehr mit Raketen anzugreifen. Der Südjemen stünde unter der Hegemonie der Emirate, der ungeliebte Präsident Hadi würde entmachtet. Der Chef des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, warnt unterdessen, dass die Zahl der Hungernden im Jemen auf zwölf Millionen ansteigen könnte. „Das ist ein Land mitten in einer Katastrophe.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)