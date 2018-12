"Ich rieche die Gefahr"

In Ihrem Bestseller „Rückkehr nach Lemberg“ spielt Wien eine zentrale Rolle als Wohnort Ihrer Familie, aber mehr noch als Geburtsort des SS-Gruppenführers und Gouverneurs des Distrikts Galizien, Otto Wächter. Wie war die Aufnahme in Österreich?



Philippe Sands: Das einzige bedeutende europäische Literaturfestival, das mich in den vergangenen zwei Jahren nicht eingeladen hat, ist jenes in Wien. Meine erste österreichische Einladung ist nun für 14. März 2019 ins Kreisky-Forum. Es drängt sich der Schluss auf, dass dies eine Menge über Österreich sagt.



Und zwar?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)