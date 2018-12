Russische Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa verstorben

Die bekannte russische Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa ist am Samstag 92-jährig in einem Moskauer Krankenhaus verstorben. Sie engagierte sich noch in der Sowjetunion für Dissidenten. Im Jahr 1977 kam sie einer Verhaftung zuvor und emigrierte in den USA, wo sie die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Alexejewa kehrte erst nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder nach Russland zurück.

In den Neunziger Jahren führte sie die bekannte Menschenrechtsgruppe „Helsinki Komitee“ an. Mit der heutigen russischen Führung verband die zarte, weißhaarige Frau ein kritisches Verhältnis. Alexejewa war Mitglied des Rates des russischen Präsidenten für die Entwicklung der Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte ihr persönlich zum 90. Geburtstag. Doch Lobeshymnen auf den Kreml-Chef stimmte sie keine an. Alexejewa trat engagiert für die Einhaltung liberaler Freiheitsrechte in Russland ein. Die ältere Dame war auf Demonstrationen anzutreffen, sie war häufiger Gast bei Konferenzen und sprach heiße Eisen direkt an.

"Bis zuletzt Menschenrechtlerin"

Über sich selbst sagte Aleksejewa: „Ich habe ein Supertalent: Ich streite mich mit niemanden.“ Als moralische Autorität war sie in Russland anerkannt, auch wenn nicht alle Gesprächspartner ihre politischen Überzeugungen teilten.

„Ihr Geist war wie immer um vieles stärker als ihr Körper“, sagte gestern der Vorsitzende des Menschenrechtsrates, Michail Fedotow. „Sie blieb Menschenrechtlerin bis zu ihren letzten Momenten.“