Armenien: Bündnis von Regierungschef Paschinian klarer Wahlsieger

Aus der vorgezogenen Parlamentswahl in Armenien ist das Bündnis des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Nikol Paschinian als klarer Sieger hervorgegangen. Wie die zentrale Wahlkommission am Montag mitteilte, kam das von Paschinians Partei Bürgervertrag angeführte Bündnis auf 70,43 Prozent der Stimmen.

Auf dem zweiten Platz folgte die Partei Wohlhabendes Armenien mit 8,37 Prozent. Die Republikanische Partei des ehemaligen Staatschefs Sersch Sarkissian scheiterte mit 4,7 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde und ist im künftigen Parlament nicht mehr vertreten. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sprachen von einer fairen und freien Wahl.

Mit seinem Sieg will Paschinian den Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik besiegeln. Paschinian war im Mai zum Regierungschef gewählt worden, nachdem er wochenlange Proteste gegen Sarkissian angeführt hatte. Seither begann er Reformen in Polizei und Geheimdiensten.

Im bisherigen armenischen Parlament verfügte Sarkissian über eine deutliche Mehrheit. Paschinian sah dies als Hindernis für seine Reformagenda. Der 43-jährige frühere Journalist trat deshalb Mitte Oktober zurück, um Neuwahlen zu ermöglichen. Eigentlich hätte die nächste Parlamentswahl erst 2022 stattfinden sollen.

