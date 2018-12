Jung, männlich, konservativ

Hamburg/Berlin. Es ist Freitagabend, gegen Mitternacht, und Paul Ziemiak ist auf der Tanzfläche der Messehalle Hamburg. Der CDU-Bundesparteitag ist vorbei, seine Junge Union serviert Gin Tonic, und trotzdem ist nicht jeder in Feierlaune. Parteikollegen, die mit der neuen Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, unglücklich sind, lassen ihren Frust an Ziemiak aus. So erzählt er es zumindest selbst. „Mensch, selbst wenn du so ein Angebot bekommst, kannst du es schwer annehmen“, sagen sie also dem 33-jährigen JU-Chef aus dem Sauerland. Es gibt Gerüchte, dass er Generalsekretär werden soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2018)