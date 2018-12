Die „Gelbwesten“ finden Nachahmer im Nahen Osten

Istanbul. Nach dem Vorbild der französischen „Gelbwesten“ ist es im Nahen Osten zu ersten Protesten gekommen. In der südirakischen Stadt Basra zogen mehrere Hundert Demonstranten in den vergangenen Tagen die signalfarbenen Schutzwesten an, als sie gegen die schlechten Lebensbedingungen in der Region auf die Straße gingen. Die Gegend von Basra ist zwar reich an Erdöl, doch klagen die Bewohner über verschmutztes Trinkwasser, schlechte Stromversorgung, hohe Arbeitslosigkeit und Korruption.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2018)