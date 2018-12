Das Ende des Reformpräsidenten

Paris. Der französische Präsident, Emmanuel Macron, hat mit einer Fernsehrede an die Nation auf die anhaltenden Proteste der Gelbwesten reagiert. Rund 23 Millionen Franzosen verfolgten seine kurze Ansprache über verschiedene TV-Sender. Eine Rekordzahl. In dreizehn Minuten kündigte Emmanuel Macron einige konkrete Neuerungen und seine Dialogbereitschaft an. Er überraschte mit einer Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro netto. Diese Erhöhung soll in Form einer unversteuerten Prämie an Mindestlohnempfänger gezahlt werden, eine Maßnahme, die Macron eigentlich schrittweise bis 2021 einführen wollte, nun aber „beschleunigt“. Außerdem verkündete er die Streichung einer Sozialabgabe für Pensionisten, die weniger als 2000 Euro monatlich beziehen, und Steuererleichterungen. Doch welche politischen Folgen wird Macrons Schwenk haben?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2018)