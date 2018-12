Trump zu Amtsenthebung: "Die Leute würden rebellieren"

US-Präsident Donald Trump macht sich nach eigenen Worten keine Sorgen über ein drohendes Amtsenthebungsverfahren. "Es ist schwierig, jemanden anzuklagen, der nichts falsch gemacht hat und der den größten Wirtschaftsboom in der Geschichte unseres Landes geschaffen hat", sagte Trump der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag in einem Interview im Weißen Haus.

"Ich bin nicht beunruhigt, nein. Ich denke, dass die Leute rebellieren würden, wenn das passieren würde."

Zu der mit Spannung erwarteten Kür eines neuen Stabschefs für das Weiße Haus sagte Trump, er habe zehn bis zwölf Kandidaten zur Auswahl. Er könne den Posten rasch besetzen, wenn er wolle. Aber er sei nicht in Eile. Das Verhältnis Trumps zu seinem bisherigen Stabschef, John Kelly, ist zerrüttet, Kelly soll zum Jahresende ausscheiden.

"Ich habe mindestens zehn, zwölf Leute, die den Posten unheimlich gern hätten", sagte Trump. "Es sind tolle Leute, und ich werde meine Wahl treffen." Der als erzkonservativ geltende Abgeordnete aus dem Bundesstaat North Carolina, der Republikaner Mark Meadows, etwa sei ein "super Typ". Dies treffe aber auch auf seinen früheren Wahlkampfberater Dave Bossie zu, der ebenfalls auf der Kandidatenliste stehe. Trump ließ nicht erkennen, wer sein Favorit sein könnte.

"Ihr würdet den Job doch auch wollen, oder?"

"Jeder will den Posten. Wer will nicht zu den wenigen Spitzenleuten in Washington gehören?" fragte der Präsident. "Ihr drei würdet den Job doch auch nehmen", sagte er mit Blick auf die drei Journalisten, die ihn interviewten. Er suche halt jemanden, mit dem er wirklich gut auskomme. "Jemand, der ähnliche Ideen hat wie ich. Der sich hinter meine Ideen stellt und ihre Verwirklichung vorantreibt. Das heißt nicht, dass diese Ideen nicht hinterfragt werden können. Die Leute wären überrascht, das zu hören, aber ich mag es, hinterfragt zu werden."

Mehrere hohe Politiker der Demokraten sehen nach den jüngsten Anschuldigungen gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an angebliche Geliebte Chancen auf ein Amtsenthebungsverfahren oder gar eine Haftstrafe für den Präsidenten. Trump sagte dagegen, dass sein ehemaliger Anwalt, Michael Cohen, mit den Zahlungen vor der Wahl 2016 nicht gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen habe.

