May könnte Misstrauensvotum überstehen

Die britische Premierministerin Theresa May hat laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters vom Mittwochnachmittag eine gute Chance, um das geplante parteiinterne Misstrauensvotum der Konservativen gegen sie am späten Mittwochabend abschmettern zu können.

Bis Nachmittag hätten sich demnach 158 Abgeordnete der Konservativen Partei zu ihr bekannt, so Reuters unter Berufung auf eine Umfrage. Um May zu stürzen, müssten bei dem Misstrauensvotum aber mindestens 159 der 316 Abgeordneten, also einer mehr als die Hälfte, gegen die Tory-Chefin stimmen.

Auch die Buchmacher gehen fest davon aus, dass May dieses interne Misstrauensvotum politisch überstehen wird. Beim Wettanbieter "Odds" wird eine Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent angezeigt, dass sie die Abstimmung gewinnt. "Absolut sicher" von Mays Erfolg ist auch der als Brexit-Hardliner geltende britische Umweltminister, Michael Gove.

