Anschlag in Straßburg: Zahl der Todesopfer steigt auf drei

Die Zahl der Todesopfer des Straßburger Terroranschlags ist von zwei auf drei gestiegen. Ein viertes Opfer sei hirntot, teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit.

Am Mittwoch hatte es noch geheißen, zwei Menschen seien bei dem Angriff getötet worden, ein weiterer sei hirntot, zwölf Personen seien verletzt worden, darunter sechs lebensgefährlich.

Am Dienstagabend hatte ein Angreifer auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt Passanten beschossen und mit dem Messer angegriffen. Der flüchtige Täter wurde von den Behörden als der mehrfach vorbestrafte 29-jährige Straßburger Cherif Chekatt identifiziert. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland sind Hunderte Beamte im Einsatz, um den Franzosen algerischer Herkunft aufzuspüren.

(APA)