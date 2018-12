Erdoğan bereitet Militäraktion vor

Diyarbakir. An der türkisch-syrischen Grenze fahren Panzer und Truppentransporter auf und erwarten den Einsatzbefehl. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat für die kommenden Tage eine neue türkische Militärintervention in Syrien seit 2016 angekündigt. Erstmals sollen türkische Soldaten zusammen mit syrischen Verbündeten östlich des Euphrat gegen die Kurdenmiliz YPG vorrücken. Erdoğans öffentliche Ansage richtet sich aber nicht nur gegen die Kurden, sondern auch gegen die USA, die mit der YPG in Syrien kooperieren: Die Amerikaner sollen zu Zugeständnissen gezwungen werden. Von der Reaktion der USA hängt viel ab. Beobachter sehen einen entscheidenden Moment für die türkisch-amerikanischen Beziehungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)