Mutmaßlicher Straßburg-Attentäter ist tot

Die französische Polizei hat den Attentäter von Straßburg nach Angaben aus Ermittlerkreisen erschossen. Cherif Chekatt wurde am Donnerstagabend bei einem Polizeieinsatz südöstlich des Straßburger Zentrums getötet. Dorthin war Chekatt am Dienstag nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt geflohen, bei dem insgesamt drei Menschen getötet worden waren. Der geflohene mutmaßliche Attentäter hatte sich in einem Gebäude in Meinau versteckt gehalten. Die Polizei, die mit einem Auto in der Rue du Lazaret patroullierte und ihn zufällig entdeckte als er das Gebäude verließ, wollte den Mann festnehmen. Daraufhin hatte der 29-Jährige das Feuer auf die Polizei eröffnet. Er sei dann von den Beamten aus dem Auto heraus erschossen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen.

– (c) Screenshot Google Maps

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, im Bezirk Meinau seien zumindest drei Schüsse gefallen, eine Polizeiaktion sei im Gang, ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet.

Der letztendlich erfolgreiche Polizeieinsatz hatte am Donnerstagnachmittag begonnen, nachdem nach Chekatt bereits zwei Tage gesucht worden war. Die Fahndung war auch auf Deutschland ausgeweitet worden. Die Exekutive war avon ausgegangen, dass der gebürtige Algerier bei seinem Amoklauf schwer verletzt worden war. Sie hatte auch nicht erwartet, dass der 29-Jährige noch Munition bei sich hatte. Es war nicht die französische Spezialeinheit RAID, die ihn neutralisierte, sondern die lokale Polizeieinheit BST, die sich in dem Gebiet gut auskennt.

Der Tatort ist mittlerweile von dutzenden Fernsehstationen belagert.

Bürgermeister: "Große Erleichterung"

Der Straßburger Bürgermeister Roland Ries sprach nach dem erfolgreichen Einsatz von "großer Erleichterung". Er hoffe auf eine schnelle Rückkehr "zu einem normalen Leben".

Die französische Rechtsaußen-Politikern Marine Le Pen war eine der Ersten, die über Twitter den Polizeibehörden zum erfolgreichen Einsatz gratulierte.

Bravo à nos forces de l’ordre ! Nous dormirons tous mieux ce soir. MLP #CherifChekatt #Strasbourg https://t.co/hIugEfgm0e — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 13. Dezember 2018

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Herzen Straßburgs soll am Freitag wieder für Besucher geöffnet werden, wie der französische Innenminister Christophe Castaner am Donnerstagabend in der elsässischen Metropole ankündigte.

(AG/red.)