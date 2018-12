Was aus Afrika noch werden kann

Wien. Afrika ist der blinde Fleck im Weltgeschehen. Damit es zum Thema wird, braucht es schon ein mit Staatsgästen bestücktes EU-Afrika-Forum, so wie diese Woche in Wien. Dabei entscheidet sich auch unsere Zukunft auf diesem Nachbarkontinent. Er ist ein Hoffnungsträger: Keine Weltregion hat mehr Rohstoffe, in keiner wächst die Bevölkerung so schnell, keine ist so jung. Was zugleich eine Bedrohung ist. Denn kein anderer Wirtschaftsraum bleibt so hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und das bedeutet: immer noch hohe Armut, viel zu wenig neu dazukommende Jobs und damit steigender Migrationsdruck. Aber dass nichts unausweichlich ist, dass Afrika überraschen kann, zeigen einige Umbrüche, die sich dort gerade vollziehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)