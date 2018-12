Das uneinige Königreich

Die „Times“ drückte es am Samstag so aus: „The deal is dead“. Trotz aller Bemühungen von Premierministerin Theresa May nach dem jüngsten EU-Gipfel, tapfer von der „Möglichkeit weiterer Zusagen“ zu sprechen, erwartet in London niemand mehr, dass die Vereinbarung im Unterhaus durchgebracht werden kann. May will dennoch nicht aufgeben. Wie Winston Churchill sagte: „Wenn du durch die Hölle gehst, marschiere weiter.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)