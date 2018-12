Wien. Auch Abdel Fatah al-Sisi hat eine Route geschlossen, das sagte zumindest Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag in Richtung des ägyptischen Präsidenten – nämlich die zentrale Mittelmeerroute. Von Ägypten hätten sich zuletzt kaum Migranten auf den Weg nach Europa gemacht, so Kurz; die Zusammenarbeit gegen illegale Migration funktioniere mit Kairo gut.

Das betonte auch al-Sisi bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Fragen waren zwar keine zugelassen, aber das Interesse war rege; einige Journalisten zeigten sich nach den mehrminütigen Statements durchaus zufrieden und applaudierten. Inhaltlich wies al-Sisi jedenfalls darauf hin, dass Ägypten fünf Millionen Flüchtlinge beherberge, die nicht nur wie eigene Staatsbürger behandelt, sondern auch nicht in Lagern untergebracht würden. Ein Fingerzeig an einige europäische Länder. Brüssel sucht schließlich aktiv die Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Staaten, um die Migration einzudämmen, aber von sogenannten Anlandeplattformen, wie von der EU angedacht, will Kairo nichts wissen.

Auch abseits des Themas Migration haben Kurz und al-Sisi eine Reihe von Themen „intensiv“ besprochen, wie beide versicherten – ohne jedoch Details zu nennen. Die österreichischen Gesprächspartner hätten auch heikle Themen wie Menschenrechte angesprochen. Nahezu zehn Abkommen haben beide Länder unterzeichnet, sie sollen die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung oder Wirtschaft intensivieren. 600 österreichische Unternehmen sind in Ägypten tätig, und so lobte Kurz „die wirtschaftliche Dynamik“ unter der Präsidentschaft al-Sisis. Der Fokus auf die wirtschaftliche Themen wird al-Sisi in den nächsten Tagen wohl weiterhin begleiten: Er kam am Sonntag an und wird bis Mittwoch bleiben. Ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand bereits statt, ab dem heutigen Dienstag beteiligt sich al-Sisi am EU-Afrika-Forum. Es ist davon auszugehen, dass Kairo aktiv um Investitionen werben wird.

Dutzende Journalisten in Haft

Für die Neos steht der Besuch al-Sisis im Zusammenhang mit der Aufstockung des Auslandskatastrophenfonds für Ägypten in der Höhe von einer Million Euro, unter anderem „für die Unterbringen von Flüchtlingen“, wie es aus der Partei heißt. Das Außenamt dementierte sofort. Protestfrei geht der mehrtägige Besuch al-Sisis jedenfalls nicht über die Bühne: Das International Press Institute wies darauf hin, dass sich Dutzende Journalisten in Ägypten in Haft befinden. Und jüngst sorgte der autoritär regierende Präsident damit für Schlagzeilen, dass er die Maximaldauer für das Amt – acht Jahre – aufheben lassen will. Ein Gericht wird sich des Themas noch im Dezember annehmen. (duö)

