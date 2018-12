Nimmt China dritte „Geisel“ aus Kanada?

Peking. In China ist laut der kanadischen „National Post“ der dritte kanadische Bürger in Folge festgenommen worden. Schon wird spekuliert, dass die Festnahme in Zusammenhang mit der Affäre um Meng Wanzhou, der Finanzchefin des Telekomriesen Huawei, steht. Kanada hatte Meng im Dezember auf Betreiben der USA wegen eines Verstoßes gegen die Iran-Sanktionen festgenommen. Derzeit ist sie auf Kaution frei.

China habe die Kanadier im Gegenzug als „Geiseln“ genommen, schreiben US-Medien. Die Geheimdienste mehrerer Länder äußern Sicherheitsbedenken beim Einsatz von Huawei-Technologie: Sie fürchten eine Einflussnahme Pekings. Auch Tschechien ordnete daher am Mittwoch ein Verbot von Huawei-Handys für die Regierung an. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)