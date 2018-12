Terror als Mordmotiv?

Rabat/Kopenhagen/Oslo. Nach dem Mord an zwei Touristinnen aus Dänemark und Norwegen in Marokko nahm die Polizei, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, drei weitere Verdächtige fest. Dabei bestehe der Verdacht, dass es sich um einen islamistischen Terrorakt gehandelt haben könnte. Schon vor zwei Tagen war in Marrakesch ein Verdächtiger festgenommen worden.

Die Leichen der Studentinnen Louisa J. (24) und Maren U. (28) waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal (4167 Meter) gefunden worden. Die Frauen waren offenbar mit Messern grausam umgebracht worden, eine soll enthauptet worden sein. Sie waren in der beliebten Wandergegend des Atlasgebirges auf Tour und hatten gegen den Rat eines lokalen Wirts allein im Zelt übernachtet. Zwei Franzosen fanden danach die Toten.

„Ein Albtraum“, sagte Dänemarks Ministerpräsident, Lars Løkke Rasmussen, am Donnerstag. „Zwei junge Menschen wurden auf bestialische Weise ermordet.“ Norwegens Premier Erna Solberg sprach von einem „sinnlosen Angriff auf unschuldige Menschen, dem wir mit Abscheu gegenüberstehen“.

Laut Marokkos Staatsanwaltschaft soll zumindest der erste Verhaftete eine klare Verbindung zu Jihadisten haben. Ermittler untersuchen auch ein Video aus Marokko, das in sozialen Medien kursierte: Es zeigt, wie zwei Männer einer jungen Frau mit einem langen Messer den Kopf abtrennen. Ob es von dem Mord stammt, war zunächst unklar.

„Wir dürfen nie nachgeben“

„Es gibt immer noch dunkle Mächte, die uns und unsere Lebensweise bekämpfen“, sagte Premier Rasmussen. „Das macht mich wütend, aber bestärkt mich auch, dass wir nie nachgeben und aufgeben dürfen.“ (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2018)