Gott und die Welt: Was Trump, Putin und den Papst eint

Zum Staatsakt für George H. W. Bush Anfang Dezember versammelten sich alle lebenden US-Präsidenten in der National Cathedral, die auf einer Anhöhe in Washington mit Blick auf den Potomac River liegt, um dem 41. Präsidenten Reverenz zu erweisen. Als Letzte traten protokollgemäß Donald Trump und seine Frau Melania in die Kathedrale und nahmen in der ersten Reihe Platz, neben den Obamas, Clintons und Carters, und vis-à-vis vom Bush-Clan – allesamt regelmäßige Kirchgänger.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)