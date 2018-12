Paddy Ashdown im Alter von 77 Jahren gestorben

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Paddy Ashdown heute nach kurzer Krankheit verstorben ist": Mit diesen Worten haben die britischen Liberaldemokraten am Samstagabend den Tod ihres frühereren Vorsitzender, Jeremy John Durham Ashdown, bekannt als Paddy Ashdown, via Twitter bekannt gegeben.

International bekannt geworden war Ashdown als Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina der Vereinten Nationen in Bosnien-Herzegowina. In dieser Funktion folgte er 2002 Wolfgang Petritsch nach. Bereits in den 1990er Jahren hatte er sich für eine internationale Intervention am Balkan eingesetzt. Seine Amtszeit als Hoher Repräsentant endete 2006.