Österreichischer Journalist Zirngast wird aus Haft in Türkei entlassen

Zu Weihnachten gibt es gute Nachrichten für den österreichischen Journalisten Max Zirngast, der seit drei Monaten in der Türkei inhaftiert ist. Zirngast soll noch am Weihnachtsabend freikommen. Eine Freilassung am Montagabend sei wahrscheinlich, allerdings noch nicht klar unter welchen Auflagen, bestätigte das Außenministerium in Wien.

Der Anwalt des jungen Mannes hatte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt, ein Gericht in Ankara hätte am Montag die Entlassung von Zirngast angeordnet. Allerdings dürfe er nicht ausreisen und müsse sich jede Woche bei der Polizei melden. Der Anwalt erwarte die Freilassung des Österreichers noch am Abend, sagte er. Sein Mandant müsse sich auch nach wie vor wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor Gericht verantworten. Prozessauftakt sei am 11. April.

In dem Fall gibt es nach wie vor keine Anklage. Die vom zuständigen Staatsanwalt vorgelegte Anklageschrift sei abgelehnt worden, hatte die Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast bereits Mitte Dezember unter Berufung auf den Anwalt des österreichischen Journalisten in einer Aussendung berichtet.

Grund für die Ablehnung der Anklageschrift waren demnach formale Gründe. Details zum Inhalt der Schrift - also die konkreten Vorwürfen gegen Zirngast - sind nicht bekannt, da die Akte weiterhin unter Verschluss ist.

Die Unterstützungskampagne #FreeMaxZirngast hatte die Inhaftierung des 29-Jährigen fortlaufend kritisert, "obwohl die Anklage gegen ihn offensichtlich halbgar und nicht rechtskonform ist bzw. von den prüfenden Richtern für unzureichend erachtet wird".

(APA)