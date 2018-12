Trumps außenpolitische Fallgruben

Ein wenig mehr als drei Stunden hielt sich Donald Trump am Luftwaffenstützpunkt al-Asad westlich von Bagdad auf, und aus der Sicht des US-Präsidenten war die weihnachtliche Stippvisite bei den US-Truppen im Irak ein voller Erfolg. Für ein direktes Gespräch mit Adil Abdul-Mahdi, dem irakischen Premier, war zwar keine Zeit. Aber die Selfies der US-Soldaten mit ihrem Oberbefehlshaber, die ihn um Autogramme baten, ihre Standing Ovations, die patriotisch untermalten Szenen, Trumps joviale Gesten und Parolen sollten die Negativschlagzeilen in der Heimat über die innenpolitischen Turbulenzen in der schwelenden Haushaltskrise und den Konflikt über die Militärstrategie mit Noch-Verteidigungsminister James Mattis verdrängen – und dazu die peinlichen Twitter-Botschaften à la „Ich bin ganz allein (Ich Armer) im Weißen Haus“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)