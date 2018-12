Syrische Armee verkündet Einmarsch in Stadt Manbij

Die syrische Armee ist am Freitag in die nordsyrische Stadt Manbij einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit. Die syrische Flagge sei über der Stadt gehisst worden. Kurz zuvor hatten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) Syriens Präsident Baschar al-Assad angesichts eines drohenden Angriffs aufgefordert, die Stadt vor türkischen Angriffen zu schützen.

Die Kämpfer der Miliz seien aus der Stadt abgezogen, um die Extremistengruppe Islamischer Staat zu bekämpfen, teilte die YPG mit. "So laden wir die syrische Regierung - zu der wir gehören - ein, Streitkräfte zu entsenden, um die Stellungen einzunehmen und Manbidsch angesichts der türkischen Gefahren zu schützen", heißt es in einer Stellungnahme der YPG.

Erst am Montag hatte die von der Türkei unterstützte Rebellengruppe Nationale Armee ihre Präsenz im Raum Manbidsch verstärkt und angekündigt, die Kurden-Milizen YPG aus der Stadt zu vertreiben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte schon lange mit einer Offensive gegen die YPG in der Region Manbij gedroht. Durch den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Abzug der US-Truppen in Syrien war ein solcher Angriff zuletzt aber wahrscheinlicher geworden. Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.

In den knapp acht Jahren seit Ausbruch des Bürgerkriegs hat sich das Blatt für den syrischen Machthaber Assad fast vollständig gewendet. Sah es zunächst so aus, als würde er die Kontrolle über fast das ganze Land verlieren, haben nun seine Truppen mit Hilfe Russlands und Irans weite Teile Syriens wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

(APA/AFP)