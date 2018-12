Neue Allianzen und wenig Hoffnung auf Frieden

Wien/Damaskus. In Moskau und Damaskus zeigt man sich erfreut. Es sei „ein positiver Trend“, dass Syriens Truppen nun Gebiete einnehmen, die bisher von kurdischen Kämpfern kontrolliert worden sind, sagte am Freitag Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Kurz zuvor hatte Damaskus bekannt gegeben, dass seine Soldaten erstmals seit Jahren wieder in die Stadt Manbij vorgerückt seien und dort die syrische Flagge gehisst hätten. Auf der anderen Seite der Grenze marschierten türkische Soldaten und mit ihnen verbündete syrische Rebellen auf. Beide Seiten kommen einander damit gefährlich nahe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)