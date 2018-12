EU wirft Regierung im Kongo vor Präsidentenwahl Willkür vor

Die EU hat die Ausweisung ihres Botschafters aus dem Kongo scharf verurteilt. "Es gibt keinerlei Rechtfertigung für diesen willkürlichen Akt", teilte die Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitagabend im Namen der 28 Mitgliedstaaten mit. Im Vorfeld der entscheidenden Wahl in dem zentralafrikanischen Land sei die Entscheidung vollkommen kontraproduktiv und schade den Interessen der Bürger.

Die EU rufe wie Staats- und Regierungschefs von Ländern in der Region um den Kongo zu Ruhe und Zurückhaltung auf, sagte Mogherini weiter. Kongos Außenminister Leonard She Okitundu hatte am Donnerstag kurz vor der Präsidentenwahl den EU-Botschafter ausgewiesen. Er begründete die Entscheidung mit EU-Sanktionen gegen mehrere kongolesische Politiker, denen Menschenrechtsverletzungen und undemokratische politische Manöver vorgeworfen werden.

Die Wahl, die im Großteil des Landes am Sonntag abgehalten wird, soll Kongos ersten demokratischen Machtwechsel seit rund fünf Jahrzehnten einleiten. Doch nur wenige glauben an einen überzeugenden Neuanfang. Präsident Joseph Kabila hatte sich 2016 nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit geweigert abzutreten und ließ die Wahlen mehrmals verschieben. Kabila selbst darf nicht mehr zur Wahl antreten. Für seine Partei geht sein getreuer Gefolgsmann Emmanuel Ramazani Shadary ins Rennen.

Das endgültige Wahlergebnis wird aller Voraussicht nach erst im Frühjahr feststehen, da die Wahlkommission mit Blick auf die Ebola-Epidemie im Osten und bewaffnete Konflikte kurzfristig in einigen Gebieten eine Verschiebung auf März anordnete.

(APA/dpa)