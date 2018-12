Putin lädt zum Eishockey-Match am Roten Platz - und gewinnt

Alle Jahre wieder: Beim traditionellen Eishockey-Match direkt am Roten Platz hat Kremlchef Wladimir Putin abermals einen Sieg für seine Mannschaft geholt. Mit seinem Teamkollegen und Verteidigungsminister Sergej Schoigu gewann der Staatschef am Samstagabend in Moskau das Freundschaftsspiel mit 14:10, wie die russische Agentur Tass meldete.

Seit Jahren lädt Putin zu einer Partie auf der Eisbahn vor dem legendären Luxus-Warenhaus GUM ein. Meistens schießt der 66-Jährige die meisten Tore. Gelegentlich nahm auch schon sein weißrussischer Kollege Alexander Lukaschenko teil. Dieser habe aber wegen der Tagespolitik in diesem Jahr keine Zeit dafür, sagte Putin.

Der Kremlchef inszeniert sich gerne als starker Mann und erfolgreicher Sportler. In Russland sind Kalender mit Bildern des Staatschefs äußerst beliebt, die ihn mit nacktem Oberkörper und mit Tieren zeigen. Wie er die Feiertage nach Neujahr verbringen werde, habe er noch nicht entschieden, sagte Putin. "Vielleicht ein bisschen Eishockey spielen, oder auch Skifahren. Wir werden sehen."

