Wie Bolsonaro Brasilien umkrempeln will

Buenos Aires/Brasília. Kurz vor dem großen Tag ließ es Jair Bolsonaro schon einmal richtig krachen. „Per Dekret wollen wir den Besitz von Schusswaffen für Bürger ohne Vorstrafen garantieren und ihre Registrierung endgültig machen“, verkündete Brasiliens neuer Staatschef drei Tage vor seiner Amtseinführung am Neujahrstag. Der 63-Jährige kommunizierte seine Absicht über Twitter, eines jener sozialen Netzwerke, mit deren Hilfe er im Oktober 55 Prozent der gültigen Stimmen holen konnte, obwohl, oder weil er derart radikale Maßnahmen angekündigt hat wie eben die Freigabe von Feuerwaffen an unbescholtene Bürger.



„Ziel erreicht“ steht nun auf einem Transparent, das seine Fans mitgebracht haben, die vor dem Gästehaus der Präsidentschaft in Brasília campieren, das Bolsonaro vor seinem Einzug in die offizielle Residenz bewohnt.



Tatsächlich steht die Mission Bolsonaro erst am Anfang. Ab dem Neujahrstag wird die gesamte Last eines schwerfälligen, gewaltverpesteten und enorm verschuldeten Riesenlandes auf dem 63-jährigen ehemaligen Fallschirmjäger-Hauptmann lasten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)