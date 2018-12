30 Kinder von im Irak inhaftierten Russinnen kehren in Heimat zurück

30 Kinder von im Irak inhaftierten Russinnen haben am Sonntag Bagdad in Richtung Heimat verlassen. Wie aus russischen Diplomatenkreisen verlautete, sitzen die Mütter wegen Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Gefängnis. Die Väter der Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren sollen demnach als IS-Kämpfer von irakischen Soldaten getötet worden sein.

Nach Angaben des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow stammen 24 der Kinder aus Dagestan und drei aus Tschetschenien. Russische Sicherheitsdienste schätzen, dass etwa 4500 Russen - die meisten aus den muslimisch geprägten Kaukasusrepubliken - an der Seite der Jihadisten im Irak und in Syrien kämpften. Einige nahmen ihre Familien mit sich.

Im vergangenen Jahr kehrten im Zuge einer Initiative von Kadyrow etwa hundert Frauen und Kinder zurück. Aber Mitte November warf die tschetschenische Aktivistin Cheda Saratowa dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB vor, die Rückholung von Witwen und Kindern von IS-Kämpfern nach Tschetschenien zu verhindern. Saratowa, die Kadyrow in Menschenrechtsfragen berät, sagte damals, 2000 von ihnen befänden sich im Irak und in Syrien.

Im Irak wurden mehr als 300 Todesurteile wegen IS-Mitgliedschaft verhängt, etwa hundert davon gegen Ausländer. Bagdad erklärte den Islamischen Staat im Dezember 2017 für besiegt, es gibt jedoch weiter Schläferzellen im Irak und vereinzelte Anschläge.

(APA/AFP)