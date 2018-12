Ein wenig Konkurrenz für Netanjahu

Tel Aviv. Bei der Parlamentswahl in Israel im April muss Premierminister Benjamin Netanjahu mit politischer Konkurrenz rechnen. Zwei prominente Minister der rechten Siedlerpartei haben die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked gaben ihr Vorhaben überraschend am Samstag bekannt. Die Partei Die Neue Rechte soll nach ihren Angaben eine Partnerschaft säkularer und religiöser Kräfte sein.

Auch der frühere israelische Generalstabschef Benny Ganz hat vor der Neuwahl seinen Hut in den Ring geworfen. Der 59-Jährige gründete am Donnerstag eine Partei namens Widerstandskraft für Israel. Der Sohn einer Holocaust-Überlebenden gilt nach Umfragen als stärkster Rivale Netanjahus.

Ganz ist in Israel sehr populär, er gilt als charismatisch und zugleich bescheiden. Geboren wurde er 1959 im Moschaw Kfar Achim, rund 50 Kilometer südlich von Tel Aviv. Noch warten die israelischen Bürger darauf, dass der vierfache Vater seine konkreten politischen Ziele öffentlich macht. Er gilt als gemäßigt und wird in der politischen Mitte verortet.

Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem hat sich am Mittwochabend aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl am 9. April freigemacht.

„Gefangene einer Person“

Justizministerin Shaked äußerte bei einer Pressekonferenz die Hoffnung, dass das rechte Lager mit ihrer neuen Partei Zugewinne verbuchen könne. Bennett sagte in Anspielung auf Regierungschef Benjamin Netanjahu, das nationale Lager könne nicht „Gefangener einer Person“ sein. Umfragen sehen bisher Netanjahus rechtsorientierte Likud-Partei vorn. Sie stellt derzeit die stärkste Fraktion im Parlament. Netanjahus bisherige rechts-religiöse Regierungskoalition besteht aus fünf Parteien – darunter auch die Siedlerpartei.

Der israelische Politikprofessor Gideon Rahat sprach von einer zunehmenden Zersplitterung der israelischen Parteienlandschaft. „Es geht weniger um politische Parteien und mehr um politische Persönlichkeiten“, sagte er gestern bei einem Hintergrundtelefonat mit Journalisten. Es sei zu erwarten, dass Bennett und Shaked dem Likud rechte Wähler abjagen, der Konkurrenzkampf sei „sehr hart“.

Die Zeitung „Times of Israel“ berichtete am Sonntag, Netanjahu strebe eine Senkung der 3,25-Prozent-Hürde an, um kleineren Rechtsparteien den Einzug ins Parlament zu erleichtern. Er wolle so den Fortbestand einer rechten Mehrheit in der Knesset gewährleisten, schrieb das Blatt.

Netanjahu kann Umfragen zufolge damit rechnen, trotz Korruptionsermittlungen gegen ihn wieder Regierungschef zu werden. Er ist bisher insgesamt mehr als zwölf Jahre im Amt: von 1996 bis 1999 und wieder seit 2009. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)