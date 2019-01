Kim droht jetzt mit „neuem Weg“

Peking/Pjöngjang. Vor einem Jahr hat Nordkoreas Machthaber, Kim Jong-un, die Welt überrascht. Nach Jahren erbitterter Wortgefechte hat er in einer Neujahrsansprache Südkorea Friedensgespräche angeboten und den USA sogar eine nukleare Abrüstung in Aussicht gestellt. Nun schlägt Kim wieder aggressive Töne an. In seiner live im Staatsfernsehen übertragenen Neujahrsansprache bekräftigte Kim am Dienstag zwar seine Absicht zur atomaren Abrüstung. Er wolle mit den USA weiter im Gespräch bleiben, und er betonte, er könne US-Präsident Donald Trump jederzeit treffen.

Diktator verliert die Geduld

Doch zugleich scheint der Diktator die Geduld zu verlieren. Er warf Washington vor, Zusagen nicht einzuhalten und seinem Land einseitige Abrüstungsschritte abzupressen. Die USA sollten die Geduld der Nordkoreaner nicht mit Sanktionen und Druckmitteln ausreizen, mahnte er. „Ansonsten werden wir wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als einen neuen Weg auszuloten.“

Neben der Aufhebung der Sanktionen forderte er, dass die USA ihre gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea beenden, und ein Verbot der Lieferung von strategischen Waffen nach Südkorea. Wie der von ihm angedeutete „neue Weg“ aussehen könnte, ließ Kim zwar offen. Doch seine Botschaft ist klar: Entweder die Sanktionen werden beendet. Oder die Politik der Annäherung ist zu Ende.

Kim hatte diese Politik vor einem Jahr eingeleitet. Seitdem ist viel passiert. Erst näherten sich Süd- und Nordkorea an und zelebrierten ihren neuen Zusammenhalt im Februar bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Dann kam es auch schon zu den ersten Gipfeltreffen – zunächst zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten, Moon Jae-in, dann am 12. Juni zwischen Kim und Donald Trump in Singapur – das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Kim und Trump vereinbarten schriftlich „eine nuklearfreie koreanische Halbinsel“. Konkret wurden beide Seiten jedoch nicht.

Trumps Rhetorik hat sich in dieser Zeit mehrfach gewandelt. Vor dem Gipfel in Singapur hatte er Nordkorea noch mit der „völligen Zerstörung“ gedroht, Kim als „kleinen Raketenmann“ verhöhnt. Unmittelbar nach dem Treffen äußerte sich Trump regelrecht euphorisch und verkaufte die Annäherung als seinen persönlichen Erfolg. Mehrere Treffen zwischen ranghohen Kräften beider Seiten ließ die US-Regierung seit August jedoch platzen mit der Begründung, es gebe „keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung“. Zuletzt hat sich Trump wieder zuversichtlich gezeigt und ein zweites Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber in Aussicht gestellt – dann in den USA.

Gespräche mit den USA stocken

Doch auch aus Pjöngjang kamen unterschiedliche Signale. Nordkorea hat wie versprochen an der Grenze zu Südkorea mit der Abrüstung begonnen. Die USA haben das Regime jedoch mehrfach aufgefordert, eine Liste seiner Nuklearanlagen vorzulegen – vergeblich. Experten der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) wollen sogar 13 Raketenbasen identifiziert haben, die weiter in Betrieb seien. Die US-Regierung wiederum will so lang an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten, bis konkrete Abrüstungsschritte bewiesen sind. Seit Monaten stocken die Gespräche mit den USA daher.

Gegen Nordkorea gelten auf Betreiben der USA seit Jahren die schärfsten Sanktionen, die die Vereinten Nationen je gegen ein Land erhoben haben. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, lässt sich nicht genau bemessen, da Nordkorea keine Daten vorlegt. Aber schon ist in diesem Winter in einigen Regionen des Landes wieder von Nahrungsmittelmangel zu hören.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2019)