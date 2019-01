Trumps Neujahrsbotschaft an "FAKE NEWS MEDIA"

Mit einer aggressiven Breitseite gegen seine politischen Gegner und kritische Medien hat US-Präsident Donald Trump das neue Jahr begrüßt. "Frohes Neues Jahr für alle, auch die Hasserfüllten und die Fake-News-Medien", erklärte der US-Präsident am Dienstag in einem ausschließlich in Großbuchstaben verfassten Text im Kurzbotschaftendienst Twitter.

2019 werde ein fantastisches Jahr für alle sein, die nicht am "Trump-Stören-Syndrom" litten. Seine Gegner rief er auf, sie sollten sich beruhigen und die schönen Dinge genießen, die in den USA derzeit passierten.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!