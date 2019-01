Peking droht mit militärischen Mitteln gegen Taiwan

China hat seinen Willen bekräftigt, eine Vereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. "China muss und wird wiedervereint werden. Das ist eine unvermeidbare Voraussetzung für die historische Verjüngung der chinesischen Nation", sagte Präsident Xi Jinping am Mittwoch. Zwar setze er auf eine friedliche Angliederung Taiwans, doch Peking "behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen" - auch militärische.

Diese sei im Interesse und zum Wohle der "taiwanischen Landsleute", so Xi. Die Unabhängigkeit der Inselrepublik würde ein Disaster bedeuten, sagte Xi. Anlass der Rede Xis war die Erinnerung an eine Botschaft aus dem Jahr 1979 an Taipeh, in der die kommunistische Führung in Peking Taiwan zur Wiedervereinigung und zu einem Ende der militärischen Konfrontation aufforderte. Beobachter vermuten, dass Xi Taiwan noch in seiner Amtszeit - und spätestens bis 2049 zum 100. Gründungstag der Volksrepublik - vereinen will.

Druck auf Taiwan massiv verstärkt

Der Streit um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten Maos nach Taiwan geflüchtet waren. Seit Gründung der Volksrepublik 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünnigen Landesteil und droht mit einer Rückeroberung.

Mehr als zwei Jahrzehnte hielt die "Republik China" in Taiwan sogar noch den ständigen Sitz Chinas im Weltsicherheitsrat. Taipeh musste ihn 1971 an Peking abgeben und verlor auch seine Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Die Regierung in Taipeh ist seither selbst von ihrem Anspruch abgerückt, ganz China zu repräsentieren.

Peking hat seinen internationalen Druck auf Taipei seit dem Amtsantritt von Präsidenten Tsai Ing-wen im Jahr 2016 massiv verstärkt. Es findet derzeit kein offizieller Diaolog zwischen der Peking-kritischen Regierung Tsais und Peking statt. In den vergangenen Monaten verlor Taiwan mehrere politische Alliierte. Allein heuer haben drei Länder ihre offiziellen Beziehungen mit Taipeh gekappt. Das Stichwort lautet „Dollar-Diplomatie“: chinesische Investitionshilfen gegen diplomatische Anerkennung.

