Zersplitterte Opposition gegen „Bibi“

Für Benjamin Netanjahu lief alles wie am Schnürchen, während er fern der Heimat bei der Angelobung Jair Bolsonaros am Neujahrstag in Brasilia um einen neuen starken Verbündeten buhlte. Drei Monate vor der Neuwahl am 9. April strahlt Israels Premier Selbstbewusstsein aus. Nicht einmal im Fall einer Vorladung vor Gericht in gleich drei Korruptionsskandalen denke der 69-Jährige an einen Rücktritt, ließ er wissen. Umfragen prognostizieren „Bibi“ und seiner konservativen Likud-Partei ein Viertel der 120 Knesset-Sitze und somit eine fünfte Amtszeit an der Spitze einer Koalition mit nationalreligiösen Parteien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2019)