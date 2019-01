Wut auf Syrer nach Feiern in Istanbul

Istanbul. Junge Männer tanzen in der Neujahrsnacht auf dem zentralen Taksim-Platz von Istanbul. Einer schwenkt die Fahne der syrischen Opposition, der Ruf „Syrien, Syrien“ schallt über den berühmtesten Platz der Türkei. Die Feier, festgehalten in einem 45 Sekunden langen Video, lässt viele Türken vor Wut schäumen: Die Szenen heizen in der Türkei die Stimmung gegen die rund 3,7 Millionen Flüchtlinge im Land an. Unter der Kennung „Wir wollen keine Syrer“ wurde der Clip allein in den ersten Stunden nach dem Jahreswechsel vieltausendfach auf Twitter verbreitet.

